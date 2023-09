Landkreis Helmstedt: Kleidung spenden für nachhaltige Hilfe

Hier kann Kleidung abgegeben werden

Abgabemöglichkeiten finden sich vom 25. bis 30. September an folgenden Sammelstellen:

Cremlingen: Pfarrhaus-Garage, Tiefe Straße 2

Klein Schöppenstedt: Familie Manfred Röper, Im Altdorf 25

Königslutter: Veranda Gemeindezentrum am Dom, Vor dem Kaiserdom 1 (jeweils von 9-17 Uhr)

Lelm: Pfarrscheune (Stall), An der Woorth 1

Schapen: Pfarrhaus-Garage Trinitatis, Trinitatisweg 4 (nur bis 29. September)

Schöningen: Pfarrhaus St. Vincenz, Niedernstr. 47 (nur bis 29. September)

Warberg: Pfarrhaus, Am Kirchberg 3 (nur am 30. September von 10-12 Uhr)

In Räbke können Sie Ihre Kleiderspenden am 30. September bis 9 Uhr an die Straße oder vor das Haus stellen, freiwillige Helfer sammeln diese mit Fahrzeugen ein.