Schüler aus dem Landkreis Helmstedt lernen Berufe kennen

Über 1100 Schülerinnen, Schüler und Eltern nutzten die Gelegenheit, sich auf der Berufsorientierungsmesse des Projekts „BOHEME – Berufliche Orientierung im Landkreis Helmstedt“ über berufliche Perspektiven im Landkreis und der Region zu informieren. Rund 50 Ausbildungsbetriebe zeigten auf der Domäne Schickelsheim, welche Aufgabengebiete und Arbeitsbedingungen sie den potenziellen Nachwuchskräften von morgen anbieten.

Jugendliche, die bereits wissen, was sie nach der Schule machen wollen, informierten sich gezielt bei Personalverantwortlichen und Azubis ihrer Wunscharbeitgeber. So interessierten sie sich dafür, was sie im Berufsalltag erwartet und welche Voraussetzungen sie für ihren Traumberuf mitbringen müssen. Für alle anderen war der Messebesuch eine wichtige und frühzeitige Orientierung, um herauszufinden, welche Optionen nach dem Schulabschluss tatsächlich in Frage kommen.

Intensiver Austausch bei der Berufsorientierungsmesse des Landkreises Helmstedt

„In Zeiten des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels ist eine frühzeitige Berufsorientierung für Schüler aller Schularten im Schulalltag unabdingbar. Angebote wie unsere heutige Berufsorientierungsmesse sind die ideale Plattform, um sich über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in der Region zu informieren sowie Talente, Fähigkeiten und berufliche Interessen zu entdecken“, sagt Wendelin Göbel, Geschäftsführer der Allianz für die Region GmbH. Mit der Messe unterstützen die Allianz für die Region, die Agentur für Arbeit Helmstedt, der Landkreis Helmstedt, die Sport-Thieme GmbH, die Volksbank eG sowie der Förderverein BOSON die Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Helmstedt gezielt beim Einstieg ins Berufsleben.

Die jungen Menschen tauschten sich intensiv mit Auszubildenden, Studierenden und Personalverantwortlichen über ihre beruflichen Chancen aus. „Die Börse ist eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick über die Ausbildungsvielfalt im Landkreis Helmstedt zu verschaffen. Die Berufsstarter können so die verschiedenen Berufsbilder und vor allem einige Menschen hinter dem Unternehmen kennenlernen. Mit etwas Glück haben sie damit sogar schon einen Fuß in der Tür und können ihre Bewerbungsunterlagen abgeben oder ein Probearbeiten vereinbaren“, sagt Ulf Steinmann, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Helmstedt.

Kompakte Einblicke in das breite Spektrum des Arbeitsmarktes

Viele Unternehmen besetzen ihre Ausbildungs- und dualen Studienplätze im Herbst des Vorjahres, also bereits dann, wenn die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge noch etwa ein gesamtes Schuljahr vor sich haben. Die Projektpartner tragen mit den regionalen Orientierungsangeboten wie dieser Messe dazu bei, den Jugendlichen frühzeitig kompakte Einblicke in das breite Spektrum des hiesigen Arbeitsmarktes zu verschaffen. Für Landrat Gerhard Radeck ist die Messe „ein wichtiger und etablierter Baustein, um den Fachkräftemangel zu bewältigen und künftig mehr freie Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Region zu besetzen“.

