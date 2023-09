TSV Bahrdorf feiert 125-jähriges Bestehen

Auf dem Sportplatz in Bahrdorf fand die Feier zum 125-jährigen Bestehen des TSV Bahrdorf statt.

Beim TSV Bahrdorf wurde im Innenhof des Sportheims eine große Open-Air „Geburtstagsfete“ gefeiert. Zum 125-jährigen Vereinsjubiläum gab es nicht nur eine Cocktailbar und einen Bierwagen, es standen auch die Foodtrucks von „Fütti’s Fisch“ und „Peppo’s Pizza“ für die Besucher bereit. Mit Livemusik versorgten die „Golden Boys“ aus Braunschweig die 140 Gäste bei der Feier.

Herausforderung bei der Umsetzung der Jubiläumsfeier

„Wir haben im Team bereits vor Monaten mit der Organisation begonnen. Der Aufbau und die Vorbereitungen nahmen mehrere Tage in Anspruch. Tanzboden, Bühne, Beleuchtung und vieles mehr musste besorgt und vor Ort aufgebaut werden“, so Ralf Ranwig, Veranstaltungswart des TSV Bahrdorf, in einer Pressemitteilung. „Eine weitere Herausforderung bestand darin, dass wir tagsüber den jährlichen ‚Tag der Vereine‘ mit allen Bahrdorfer Vereinen auf dem Sportplatzgelände ausgerichtet und gefeiert haben. Ein sportliches Programm, selbst für einen Sportverein“, sagte Ranwig weiter.

Mitglieder des TSV Bahrdorf beteiligten sich bei der Planung

Anschließend fand ein Katerfrühstück in der alten Turnhalle in Bahrdorf statt. Neben einigen Fest- und Gastreden wurde eine Diashow mit Bildern vom Vereinsleben aus den vergangenen sechs Jahrzehnten präsentiert. Nach dem Frühstück ging es dann mit dem Heimspiel der 1. Herren der SG Lapautal weiter. „Ich bin froh, dass wir viele aktive Mitglieder im Vorstand und den Sparten haben, die alle mit angepackt haben. Ohne die vielen fleißigen Hände wären solche Feiern nicht darstellbar“, sagte Olaf Welp, der Vorsitzende des TSV abschließend.

red

