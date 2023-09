Awo-Kreisverband Helmstedt nimmt 5-Sterne-Auszeichnung entgegen

Helmstedt In Essen wurde dem Helmstedter Kreisverband die Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“ verliehen.

Nach erfolgreichem Abschluss der mehrstufigen Prüfungen wurde dem Awo-Kreisverband Helmstedt vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) die Auszeichnung Arbeitgeber der Zukunft verliehen.

Als Vertreter des Awo-Kreisverbandes Helmstedt nahmen Dr. Christian Kröger, Dirk Korzinovski, Cornelia Villbrandt und Yvonne Weber im Rahmen der Preisverleihung in der ehemaligen Kulturhaupstadt Essen die renommierte Auszeichnung entgegen.

„Wie eine Goldmedaille im Sport.“

Laut DIND-Geschäftsführer Marc Wittbrock sei die Auzeichnung „wie eine Goldmedaille im Sport“ und weise auf Exzellenz in besonders wichtigen Themenfeldern hin. Im Kampf um die besten Köpfe würden sich nur Unternehmen durchsetzen können, die zukunftsfähig aufgestellt seien.

Dr. Christian Kröger ergänzte: „Als dynamisches und soziales Unternehmen, welches auch in Zukunft großartige Arbeitsplätze in der Pflege, Betreuung und Beratung zur Verfügung stellen wird, möchten wir unseren Mitarbeitenden weiterhin die Chance an der Gestaltung und dem Aufbau eines interessanten und modernen Unternehmens geben. Die Auszeichnung ist für uns ein Ansporn den eingeschlagenen professionellen Weg weiterzugehen.“

Awo-Kreisverband Helmstedt setzt sich weiter für gutes Arbeitsumfeld ein

Dirk Korzinovski fügte hinzu: „Der Awo-Kreisverband Helmstedt wird auch in Zukunft seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abwechslungsreiche Aufgaben in einem interessanten Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und guten Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung anbieten.“

