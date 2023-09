Jugendfeuerwehr Groß Twülpstedt feiert 50-jähriges Bestehen

Zu einem schönen Anlassen fand sich die Jugendfeuerwehr Groß Twülpstedt sowie Vertreter der Kreisfeuerwehr des Landkreises Helmstedt zusammen. Denn die Jugendfeuerwehr feierte ihr 50-jähriges Bestehen. In den Festreden wurde auf die Anfänge der Jugendfeuerwehr eingegangen. Groß Twülpstedt war damals in der Samtgemeinde Velpke eine von drei Jugendfeuerwehren, andere folgten erst später. An ihrem ersten Wettbewerb im Jahr 1974, welcher von der Stadt Wolfsburg ausgerichtet wurde, nahmen die Jugendlichen aus Groß Twülpstedt erfolgreich teil und belegten den ersten Platz. Zuletzt belegte der Feuerwehrnachwuchs 2019 den ersten Platz bei den Gemeindewettkämpfen.

Ehrungen für die Gründungsmitglieder

Klaus Bake sowie Joachim Marquoardt sind beide Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr und sind noch heute im aktiven Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr Groß Twülpstedt. Ortsbürgermeister Michael Schmidt überreichte den beiden eine „Männerhandtasche“ in Form eines Eimers mit diversen Biersorten und einigen Snacks sowie einer Danksagungskarte.

Das Dorf feierte mit

Nachmittags wurde das Dorf zu Kaffee, Kuchen, Getränke und Gegrilltem eingeladen. Interessierte bestaunten die Fahrzeugausstellung und die Kinder konnten sich in der Hüpfburg oder an einer Spritzwand austoben. Weiter waren die Jugendfeuerwehren aus der Samtgemeinde Velpke zu einen O-Marsch in und um Groß Twülpstedt eingeladen. In Summe nahmen zehn Gruppen Teil, welche an fünf Stationen ihr Können beweisen mussten.

Verschiedene Stationen waren aufgebaut

An Station eins war es die Aufgabe der Teilnehmer, Wasserbomben durch einen Parcours aus Pylonen und Hürden zu transportieren. Am Ende muss das Wasser aus den Wasserbomben ausgewrungen werden. Nach Ablauf der Zeit wird der Wasserstand im Zielkübel gemessen. Des Weiteren mussten die Jugendlichen an Station zwei innerhalb einer vorgegebenen Zeit Tischtennisbälle durch Schläuche zum anderen Ende transportiert werden. Die Anzahl der am Ende angekommenen Bälle wurde anschließend ausgewertet. An Station drei mussten die Teilnehmer sitzend auf einem Bobbycar einen Tennisball auf einem Löffel über die Ziellinie transportieren. An Station vier spielten die Jugendlichen ganz klassisch Riesenjenga und an der finalen Station musste das Gewicht des Standrohres der Jugendfeuerwehr Groß Twülpstedt geschätzt werden. Als Gewinner ging die Jugendfeuerwehr Danndorf hervor, die ein Frisbee Disc Golf Set erhielt.

Überraschung für die Feuerwehr

Für die Feuerwehr Groß Twülpstedt gab es anschließend noch eine Überraschung. Ihr altes Tanklöschfahrzeug (TLF) 8/18 W hat bereits einen neuen Besitzer, dieser kam für die Jubiläumsfeier vorbei, sodass viele Feuerwehrleute die Chance nutzten und sich das ehemalige TLF ansahen.

