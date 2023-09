Schadstoffmobil auf Sammeltour im Landkreis Helmstedt

Helmstedt Bürger können ihre Sonderabfälle kostenlos abgeben. Auch für Gewerbetreibende öffnet in Helmstedt die Abgabestelle.

Schadstoffe können in der mobilen Sammelstelle abgegeben werden.

Das Schadstoffmobil des Landkreises ist im September wieder unterwegs. Alle Einwohnerinnen und Einwohner können dort angefallene Sonderabfälle kostenlos abgeben.

Das Sammelfahrzeug hält an folgenden Tagen an folgenden Orten: Dienstag, 5. September: Süpplingen, Helmstedter Straße, Fläche vor dem Festplatz, 11.30 bis 13 Uhr; Königslutter, Parkplatz W.-Bode-Straße/Ecke Fallersleber Straße, 15 bis 17.30 Uhr. Mittwoch, 6. September: Büddenstedt, Parkplatz Hallenbad, 11.30 bis 13 Uhr; Helmstedt, Schützenfestplatz, Maschweg, 15 bis 17.30 Uhr. Donnerstag, 7. September: Grasleben, Rottorfer Straße, Parkplatz der Lappwaldhalle, 11.30 bis 13 Uhr; Lehre, Zum Börneken, Vorplatz der Börnekenhalle, 15 bis 17.30 Uhr. Freitag, 8. September: Jerxheim, Schützenstraße, Schützenhaus, 11.30 bis 13 Uhr, Schöningen, Bauhof, Ohrsleber Weg, 15 bis 17.30 Uhr. Samstag, 9. September: Velpke, Zum Schützenhaus, Platz hinter der Schranke, 9 bis 12 Uhr

Montag können Gewerbebetriebe ihre gefährlichen Abfälle abgeben

Der Gewerbeabfallsammeltag findet bereits am heutigen Montag, 4. September, statt. Dabei besteht für die Gewerbebetriebe in der Zeit von 11 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Kreisstraßenmeisterei, Schäferkamp 6, in Helmstedt, die Gelegenheit, die im Betrieb angefallenen gefährlichen Abfälle anzuliefern. Der Landkreis weist darauf hin, dass diese Anlieferungen kostenpflichtig sind.

