Negenbornbad wird ab Montag für Wartung und Reinigung geschlossen

Schöningen Zur Wiedereröffnung am Samstag, 30. September, findet dort ein 12-Stunden-Schwimmen statt. Die DLRG hat Grund zum Feiern.

Das Badezentrum Negenborn in Schöningen wird für die jährlichen Wartungsarbeiten geschlossen.

Wegen der jährlichen Wartung, Reparatur und Grundreinigung bleibt das Schöninger Negenbornbad von Montag, 4. September, bis einschließlich Freitag, 29. September, geschlossen. Zur Wiedereröffnung am Samstag, 30. September, findet dort im Rahmen des Stadtjubiläums „1275 Jahre Schöningen“ ein 12-Stunden-Schwimmen statt (wir berichteten). Unter dem Motto „Wer schafft 1275 Meter in 90 Minuten?“ können sich Menschen jeden Alters an die Herausforderung wagen. Angetreten werden kann allein, als Familie oder auch als Gruppe von bis zu zehn Personen.

90 Jahre DLRG-Ortsgruppe Schöningen

Das Motto spielt dabei auf gleich zwei Feiern in diesem Jahr an. Denn nicht nur die Stadt feiert ihr 1275-jähriges Bestehen, sondern auch die Ortsgruppe Schöningen der DLRG begeht ihren 90. Geburtstag. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr, das Ende ist für 22:02:45 Uhr vorgesehen (12 Stunden + 75 Sekunden + 90 Sekunden). Für Verpflegung sorgen die Einkaufsbummler, die das Bistro im Badezentrum als neue Betreiber übernommen haben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de