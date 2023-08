Helmstedt: Gartenlauben in Brand – Feuerwehr löscht drei Stunden

Helmstedt In der Nacht von Freitag auf Samstag geraten in Helmstedt zwei Gartenlauben in Brand. Die Feuerwehr rückt aus. Und ist vor Ort lange im Einsatz.

Arbeitsreicher Start ins Wochenende für die Feuerwehr in Helmstedt: Im dortigen Harbker Weg sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Gartenlauben in Brand geraten. Den Einsatzkräften wurde um 3.14 Uhr in der Nacht zunächst eine starke Rauchentwicklung in einem Kleingartenverein gemeldet. Noch während die Einsatzkräfte auf der Anfahrt zum Ort des Geschehens waren, bestätigte sich: Zwei Gartenlauben mit einer Grundfläche von jeweils 50 Quadratmetern standen in Brand, die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel. Der Feuerschein und die Rauchentwicklung waren nicht zu übersehen.

Meterhohe Flammen in Helmstedt: Zwei Gartenlauben brennen – Polizei nimmt Ermittlungen auf

Vor Ort angekommen, legten die Einsatzkräfte los und bekämpften den Brand von zwei Seiten: Unter dem Kommando von Einsatzleiter Stefan Müller wurden mehrere Trupps unter Atemschutz und Vornahme von drei Leitungen zur Brandbekämpfung eingesetzt. Beide Gartenlauben wurden massiv beschädigt. Im Einsatzverlauf wurden die Ortsfeuerwehren Emmerstedt und Barmke zur Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern alarmiert.

Nach Angaben der Feuerwehr, die insgesamt drei Stunden im EInsatz war, hatte sich bei einer Gasflasche das Sicherheitsventil ausgelöst und brannte unter großer Flammen ab. Eine weitere Gasflasche wurde von den Einsatzkräften aus einer der beiden brennenden Gartenlauben geborgen. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden die Lauben mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zudem wurden sie großzügig eingeschäumt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Der Harbker Weg musste für die Maßnahmen voll gesperrt werden. Personen wurde nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es genau zu dem Brand der beiden Gartenlauben in Helmstedt kam.

red

