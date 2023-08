Tubicinum kehrt an alte Wirkungsstätte Helmstedt zurück

Das Blechbläserensemble Tubicinum kehrt an seine alte Wirkungsstätte Helmstedt zurück und gibt ein Konzert in der Klosterkirche St. Marienberg.

Nach drei Jahren Pause lädt das Blechbläserensemble Tubicinum unter der Leitung von Gheorghe Herdeanu wieder in Helmstedt zum Konzert ein. Dies findet am Sonntag, 3. September, ab 17 Uhr in der Klosterkirche St. Marienberg statt.

Nachdem er rund drei Jahrzehnte die Helmstedter Kreismusikschule leitete, ging Gheorghe Herdeanu 2021 in den Ruhestand. Der Musik widmet sich der passionierte Musiker aber weiterhin. So formierte er das Tubicinum nach seinem Umzug nach Hannover dort neu mit ehemaligen, mittlerweile in Hannover und Braunschweig lebenden Mitgliedern sowie weiteren Neuankömmlingen, wie es in seiner Mitteilung heißt.

Geist erhalten geblieben

Der Geist des Ensembles als fröhlicher, spontaner und humorvoller Zusammenschluss begeisterter Musiker und Musikerinnen sei erhalten geblieben und habe das Publikum bereits bei den ersten Konzerten in Hannover und Braunschweig erfreut, so Herdeanu.

Jetzt kehrt der Trompeter mit dem Tubicinum an seine alte Wirkungsstätte Helmstedt zurück — mit einem abwechslungsreichen Programm von Werken alter Meister (Händel, Bizet, Mendelsohn, Rimsky-Korsakow), zeitgenössischen Größen (Bernstein, Sondheim, Carmichael) und Unterhaltungsmusikern (Hazell, Ionel, Agrell). Der Eintritt ist frei, das Tubicinum bittet aber um eine Spende, um die Unkosten zu decken, wie es abschließend heißt.

red

