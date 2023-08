Wendhausen Die Schunterbrücke in Wendhausen kann noch nicht für den Verkehr frei gegeben werden. Das sagt die Straßenbaubehörde zu den Gründen.

Die Schunterbrücke am Ortsausgang Wendhausen in Richtung Essenrode wird im Auftrag der Landesstraßenbaubehörde saniert.

Baustelle Baustelle in Wendhausen: Weiter Geduld gefragt

In Wendhausen in der Gemeinde Lehre sind Verkehrsteilsnehmer weiter nach Geduld gefragt. Auf der Landesstraße 635 am nördlichen Ortseingang von Wendhausen bestehen weiterhin Behinderungen durch die halbseitige Sperrung mit Baustellenampel im Bereich der Brücke über den Wasserlauf Schunter.

Wie die Landesstraßenbaubehörde mitteilt, konnte die Oberflächenbeschichtung auf der westlichen Kappe aufgrund der Witterung nicht hergestellt werden. Die für Ende vergangener Woche vorgesehene Fertigstellung der Maßnahme verschiebt sich erneut. Die Behörde rechnet damit, die Brücke am 31. August freigeben zu können.

Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich, so die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin. Sie bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

