Geführte Radtour zu den Grenzdenkmälern rund um Helmstedt

„Rauf aufs Rad“: So lautet das Motto am Samstag, 9. September, in Helmstedt. Der Verein „Grenzenlos – Wege zum Nachbarn“ lädt dazu ein, die Grenzdenkmäler der Region mit dem Fahrrad zu erkunden. Treffen ist um 9.45 Uhr auf dem Holzberg am Eingang des Bürgerbüros des Rathauses in Helmstedt. Die Tour startet um 10 Uhr.

Durch Elz und Eitz geht es nach Schöningen, wo die erste Pause eingeplant ist. „Das Teilstück bis nach Hötensleben verspricht interessante Einblicke in den Tagebau Schöningen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Nach einer Führung über das Grenzdenkmal Hötensleben geht es auf gut ausgebauten Wegen am Viktoriasee vorbei nach Offleben.

Über Sommersdorf und Sommerschenburg führt die Route anschließend weiter nach Marienborn. In der dortigen Gedenkstätte erwartet die Besucher auch eine kleine Stärkung in Form von Kaffee und Kuchen. „Grenzenlos-Gästebegleiter führen über die Grenzdenkmäler in Hötensleben und Marienborn. Zusätzlich erklären sie an allen Stopps Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten“, heißt es.

Bei der Anmeldung ein Pedelec reservieren lassen

Die Route ist 47 Kilometer lang, die reine Fahrzeit soll etwa 3,5 Stunden betragen. Insgesamt sind 221 Höhenmeter zu bewältigen, deshalb wird die Nutzung von E-Bikes empfohlen. Interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer können sich mit der Anmeldung ein Pedelec reservieren lassen – dank der Förderung durch den Regionalverband Großraum Braunschweig.

„Durch die Rundfahrt erleben Einheimische und Besucher nicht nur die einzigartige Grenzgeschichte der Region auf unübliche Weise. Sie lernen auch attraktive Radwege, die zauberhafte Landschaft und die kulturellen Schätze im und rund um den Lappwald kennen“, sagt Henning Konrad Otto, Vorsitzender des Vereins Grenzenlos.

Die Rundfahrt endet gegen 18 Uhr in Helmstedts Innenstadt. Anmeldungen sind online auf www.grenzdenkmaeler.de, per E-Mail an info@grenzdenkmaeler.de oder telefonisch unter (05351) 177777 möglich.

