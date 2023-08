Feuerwehr Helmstedt Einsatz in Helmstedt: Wehr rückt in die Glockbergstraße aus

Einsatz in der Glockbergstraße in Helmstedt: Gegen 20.30 Uhr ist die Feuerwehr am Donnerstagabend dorthin ausgerückt. Gemeldet wurde laut Mitteilung ein ausgelöster Rauchmelder samt Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Nach intensivem Klopfen durch die Feuerwehr öffnete eine Person die Wohnungstür. In der Wohnung brannten Gegenstände auf dem Herd.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Person, während die Einsatzkräfte das Brandgut vom Herd entfernten und die Wohnung anschließend mittels Hochleistungslüfter belüften. Nun ermittelt die Polizei.

red

