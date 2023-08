Gemeinde Lehre feiert erstes Fest der Kulturen

Lehre Das Fest am 2. September in Flechtorf bietet ein vielfältiges Bühnenprogramm, Mitmachaktionen und kulinarische Köstlichkeiten.

Das erste Fest der Kulturen in der Gemeinde Lehre findet am Samstag, 2. September, von 14 bis etwa 20 Uhr im und am Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf statt. Es bietet ein vielfältiges Bühnenprogramm, Mitmachaktionen und kulinarische Köstlichkeiten, wie die Gemeinde Lehre mitteilt.

„Bei dem abwechslungsreichen Programm stehen das Kennenlernen anderer Kulturen und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt“, betont Julian Sprenger von der Gemeindeverwaltung, der das Fest gemeinsam mit vielen engagierten Ehrenamtlichen organisiert.

Menschen aus 92 Nationen leben in der Gemeinde Lehre

In der Gemeinde Lehre leben Menschen aus 92 Nationen miteinander, dies will das Fest würdigen. Nach dem offiziellen Start durch Gemeindebürgermeister Andreas Busch beginnt die Reise der Kulturen dann musikalisch: Neben dem deutsch-griechischen Chor, dem Liederkreis Lehre und dem Chor Essehof tritt auch Viktor Sokolovsky auf. Er trägt internationale Lieder vor und wird dabei begleitet von Ilse Wagner. Eine besondere Gesangseinlage präsentiert Tiara Louis auf Tagalog, der am weitesten verbreiteten Sprache der Philippinen. Die Band „Narild Fellows“ entführt das Publikum mit ihrem Celtic Folk in eine ganz andere Region der Welt.

Wer sich von der Musik zum Tanzen mitreißen lassen möchte, kommt beim Line-Dance vom TTC Flechtorf auf seine Kosten. Auch die Tanzgruppe „Step Ups“ vom VfB Fallersleben legt eine flotte Sohle aufs Parkett. Zum Abschluss lädt ITZA, der Mexikanisch-Hispano-Deutsche Kulturkreis Wolfsburg, mit heißen Rhythmen lateinamerikanischer Musik dazu ein, gemeinsam zu tanzen.

Auch der kulinarische Blick über den Tellerrand ist möglich

Neben dem kulturellen Austausch ist auch der kulinarische Blick über den Tellerrand möglich: Wer es lieber herzhaft oder exotisch mag, kommt ab 17 Uhr bei der Vielzahl internationaler Spezialitäten auf seine Kosten. Die Gäste erwartet eine kulinarische Reise nach Kamerun, Polen, Syrien, Indien, Marokko, die Türkei und auf die Philippinen.

Auch eine schmackhafte Bratwurst vom Grill darf natürlich nicht fehlen. Als Nachspeise gibt es neben frischem Popcorn auch Zuckerwatte. Von 14 bis 16.30 Uhr bietet der Elternrat der Kita Flechtorf eine große Auswahl an Kuchen sowie Torten und Kaffee an, die auch gerne in selbst mitgebrachte Gefäße zum Mitnehmen verpackt werden.

Großes Angebot auch für die jüngsten Gäste

Auch die kleinen Gäste kommen beim Fest der Kulturen auf ihre Kosten, dafür sorgen der Fachbereich 30 des Rathauses und die IG Metall: Kinder können sich schminken lassen, beim Basteln kreativ werden, sich auf der Hüpfburg austoben oder auf einen Gewinn am Glücksrad hoffen. Bei der mehrsprachigen Vorlesestunde können die Kinder spannenden Geschichten lauschen.

Der Eintritt zu dem Fest ist frei. Die Gäste werden gebeten zur Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, da die Anzahl der Parkplätze vor Ort begrenzt sind.

