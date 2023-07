Auf der L626 in Frellstedt ist eine 27-jährige Autofahrerin in den Gegenverkehr geraten.

Blaulicht Helmstedt Fahrerin in Frellstedt gerät in den Gegenverkehr – Vollsperrung

Eine 27-Jährige ist auf der L626 bei Nässe gerutscht und in den Gegenverkehr geraten. Am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr fuhr die Frau aus Frellstedt kommend in Richtung B1, als sie nach einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn in den Gegenverkehr geriet, informiert die Feuerwehr.

Der Verunfallten kamen zwei Autos entgegen, jedoch konnte der vordere Fahrzeugführer rechtzeitig auf den Gegenfahrstreifen ausweichen. Nach Einschätzung der Feuerwehr wurde so ein schlimmerer Zusammenstoß verhindert. Beide Autos kollidierten im vorderen und seitlichen Bereich. Der dritte Wagen wurde am Außenspiegel beschädigt.

Die Fahrzeugführerin musste von den Einsatzkräften befreit werden, war jedoch nicht im Auto eingeklemmt und stieg selbstständig aus. Anschließend wurden ihre Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt war die Fahrbahn für knapp eine Stunde voll gesperrt. Die Autos wurden abgeschleppt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Frellstedt, Süpplingen und Räbke mit 25 Kameraden, vier Rettungswagen aus Königslutter und Helmstedt sowie ein Notfallwagen, zwei Streifenwagen der Polizei Helmstedt und zwei Abschleppwagen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de