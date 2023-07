Speziell geschulter Hund findet Giftköder in Schöningen

Ein mutmaßlicher Hundehasser hat erneut in Schöningen Giftköder ausgelegt. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Gefunden wurden die mit Gift versetzten Brotstücke am Sonntag gegen 15.30 Uhr in Bohrfeld.

Gefunden wurden die Köder dank einer besonders geschulten Hundenase. Als eine 43-jährige Schöningerin mit ihrem Labradoodle Gassi ging, schlug der Hund an. Unter Rasenschnitt waren auf einem Grünstreifen vergiftete Brotstücke versteckt. Der Hund ist laut Polizei auf das Auffinden derartiger Köder geschult.

Die Polizei Schöningen ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wer verdächtige Personen sieht, soll sich bitte umgehend bei der 110 melden. Zeugen können auch bei der Polizei in Schöningen anrufen. Telefon: 05352-951050.

red

