2,26 Promille – Polizei stoppt in Schöningen Alkoholsünder

Schöningen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. In Ochsendorf brachen Unbekannte in einen Baucontainer ein.

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag in einen Schöningen ein stark alkoholisierten Mann aus dem Straßenverkehr gezogen. Der 63-jährige Tiguan-Fahrer hatte 2,26 Promille. Zusätzlich zeigte er Ausfallerscheinungen, wie einen schwankenden Gang und eine leicht verwaschene Sprache. Daraufhin wurde eine Blutentnahme in der Klinik in Helmstedt durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Den Beamten war der Pkw-Fahrer aufgefallen, weil dieser zuvor eine Straße befahren hatte, durch die er aufgrund eines Verkehrszeichens nicht hätte fahren dürfen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

Einbruch in Ochsendorfer Baucontainer

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Baucontainer auf einer Baustelle in der Straße Auf der Heide in Ochsendorf eingebrochen und haben diverses Werkzeug gestohlen. Am frühen Donnerstagmorgen verständigte ein Mitarbeiter der Baustelle in Ochsendorf die Polizei, nachdem ihm zu Beginn seiner Arbeit aufgefallen war, dass sich die Täter an vier Baucontainer zu schaffen gemacht hatten. Drei Container wurden aufgebrochen, bei einem vierten scheiterte der Versuch.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe diverse Werkzeuge sowie Stromkabel. Da die Täter mit einem Fahrzeug das Diebesgut abtransportiert haben dürften, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können. Hinweise: (05353) 941050.

