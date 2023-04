Grundschule in Lehre

Grundschule in Lehre Kreis Helmstedt: Schüler üben Singen für großen Auftritt

Die Schüler der Grundschule in Lehre proben für das Projekt „Klasse! Wir singen“. Beim Singen imitieren die Kinder die Bewegungen von Lehrerin Dagmar Schwarz.

Lehre. Die Grundschule in Lehre beteiligt sich an dem Projekt „Klasse! Wir singen“. Dafür werden die Schüler in der Braunschweiger Volkswagenhalle auftreten.