Bauarbeiten im Kreis Helmstedt Baustelle auf B244 in Jerxheim – nächster Abschnitt beginnt

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 244 zwischen der Landesgrenze Sachsen-Anhalt und dem Ortseingang Jerxheim gehen weiter. Am Dienstag, 2. Mai, beginnen die Arbeiten in den nächsten Bauabschnitten 3.1 und 3.2 – ebenfalls unter Vollsperrung. Diese reichen von der Einmündung der Bahnhofstraße (L623) in Bahnhof Jerxheim bis zum Ortseingang Jerxheim. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin.

Die L623-Einmündung, die bis dato frei war, wird somit gesperrt. Der Durchgangsverkehr aus Richtung Norden kommend wird, wie schon in den vergangenen Wochen, von der B244 in Jerxheim über Watenstedt, Barnstorf, Uehrde, Winnigstedt, Mattierzoll, Hessen (Sachsen-Anhalt), Rohrsheim (Sachsen-Anhalt) und Dedeleben (Sachsen-Anhalt) zurück zur Bundesstraße geleitet – und entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Anliegerverkehr bleibt mit Einschränkungen möglich.

Bahnhof Jerxheim: Vorheriger Bauabschnitt ist im Zeitverzug

Der vorangegangene Bauabschnitt 2 – dieser reicht bis zur Einmündung in die Halberstädter Straße – konnte wegen „vor Baubeginn unbekannten Leitungen im Bereich der ehemaligen Bahnanlagen“ nicht wie geplant fertig gestellt werden, berichtet die Behörde. „Im Zuge der nun beginnenden Arbeiten sollen diese Verzögerungen aufgeholt werden, sodass der Durchgangsverkehr wie geplant im Frühsommer über die L623 und Beierstedt nach Jerxheim geleitet werden kann.“

Die gesamten Bauarbeiten, die in mehreren Bauabschnitten stattfinden, werden voraussichtlich bis zu den Sommerferien andauern.

Der Zeitraum für die vorgesehenen Arbeiten an der Landesstraße 623, von Bahnhof Jerxheim bis Beierstedt, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Hierzu werde die Landesbehörde zu gegebener Zeit informieren. Sie bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer weiterhin um Verständnis.

red

