Das Areal der ehemaligen Feuerwehr sowie die angrenzende Grünanlage an der Henkestraße will die Stadt Helmstedt als mögliche Baufläche für ein Ärztehaus sichern.

Helmstedt. In Helmstedt sind für ein Ärztehaus weder Mediziner oder Betreiber in Sicht, doch die Stadt will vorbereitet sein.