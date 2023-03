Kein Vandalismus in Helmstedt

Kein Vandalismus in Helmstedt TikTok-Trend zu „Creed III“: Helmstedter Kinobetreiber unbesorgt

Hintergrund für bundesweite Randale in Kinos ist offenbar eine TikTok-Challenge zum Boxfilm „Creed III“.

Helmstedt. Jugendliche randalierten in mehreren deutschen Kinos. So lief der Creed-III-Kinostart in Helmstedt.