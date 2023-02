Helmstedt. Noch bis zum 1. März können sich interessierte Aussteller für einen Stand auf der „Made by Hand“-Messe in Helmstedt anmelden.

Der Kiwanis Club lädt wieder zur „Made by hand“-Messe ins Helmstedter Schützenhaus ein.

Charity-Veranstaltung Kiwanis Club Helmstedt lässt „Made by hand“-Messe aufleben

Der Kiwanis Club Helmstedt-Ostfalen veranstaltet in Kooperation mit dem Schützenhaus Helmstedt unter der Geschäftsführerin Kathrin Fenner eine Charity-Veranstaltung. Wie der Verein ankündigt, findet dieses Jahr nach langer Pause wieder die „Made by hand“-Messe statt. Am Sonntag,

19. März, von 12 bis 17 Uhr ist das Schützenhaus Helmstedt im Maschweg 9 gefüllt mit Kunstwerken und nützlichen Gegenständen aus Stoff, Holz und Wolle.

Anmeldung noch bis 1. März möglich

Alle, die gerne die Ergebnisse ihrer Handarbeitsfertigkeiten präsentieren möchten, können einen Platz auf der Messe bekommen. Interessierte müssen sich dafür unter der Handynummer 0173/8546824 bei Marie Matar bis Mittwoch, 1. März, anmelden.

Der Verkauf der handgemachten Gegenstände findet im Großen Saal des Helmstedter Schützenhauses statt, wie der Kiwanis Club mitteilt. Der Eintritt zur Messe ist frei. Die Erlöse aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie die Standgebühren gehen an einen guten Zweck. Ein passendes Projekt, das mit dem Messeerlös unterstützt werden soll, wird der Kiwanis Club Helmstedt-Ostfalen noch heraussuchen.

red

