Neues Leben für das Jugendzentrum in Grafhorst. Wie das aussehen kann, besprechen Carsten Springer, Mia, Christian Franke, Johannes Götz, Amy, Stella und Lisa.

Velpke. Neue Sofas und farbige Handabdrücke an den Wänden – Jugendliche wollen ihr Jugendzentrum in Grafhorst neu gestalten. So wollen sie das umsetzen.