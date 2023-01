Baugebiet Süpplingenburg Süpplingenburg will wachsen, aber es gibt Einwände

Süpplingenburgs Bürgermeister Dieter Eckner (2. von rechts) hatte es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates nicht leicht. Mehr als 30 Gäste waren gekommen, und sie hatten Einwände zu Plänen der Gemeinde. Die will Gewerbe- und Wohnbauflächen ausweisen.

Süpplingenburg. Für mehr Gemeinde-Einnahmen sollen Gewerbeflächen und neue Einwohner her. Dagegen formiert sich Widerstand in der Gemeinderatssitzung in Süpplingenburg.