Drei große Weihnachtsmärkte zum 3. Advent im Kreis Helmstedt

Das dritte Adventswochenende bietet mit gleich drei großen und beliebten Vorweihnachtsveranstaltungen jede Menge stimmungsvollen Budenzauber im Landkreis Helmstedt. Schon am Donnerstag geht es damit in Schöningen los. Vier Tage lockt dort der Weihnachtsmarkt mit einem abwechslungsreichen Programm rund um die Wassermaid auf den Marktplatz. Königslutter startet am Freitag seinen Adventsmarkt rund um die Stadtkirche. Die Burg Warberg wird am Sonntag zum Schauplatz des besinnlichen Trubels. Für alle drei Großveranstaltungen gilt: Das Publikum darf sich auf viele Stände mit Kunsthandwerk, Basteleien und Geschenkideen sowie Produkten aus regionaler Herstellung freuen. Zur Stärkung wartet überall ein vielfältiges Gastronomieangebot.

Weihnachtsmarkt in Schöningen

In Schöningen wird Bürgermeister Malte Schneider am Donnerstag den 25. Weihnachtsmarkt der Stadt um 18 Uhr gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Schöninger Werbegemeinschaft, Frank Schulze, offiziell eröffnen. Imbissbuden, Karussell, Kutschfahrten und Händlerstände laden aber bereits von 15 Uhr an zum Flanieren ein. Christmas Songs von Julia Stern eröffnen das Musikprogramm am ersten Tag um 18.30 Uhr. Mit „Weihnachten auf dem Plattenteller“ geht es ab 19.30 Uhr weiter.

Fabian Riaz (links) und Ayke Witt werden am Freitag auf dem Schöninger Weihnachtsmarkt für Stimmung sorgen. (Archivbild) Foto: Erik Beyen

Fabian Riaz und Ayke Witt bilden musikalisch am Freitag um 17.50 Uhr den Auftakt, gefolgt von der Helmstedter Band Countryside, die um 19 Uhr die Bühne betritt. Weihnachtslieder aus der Ukraine werden am Samstag auf dem historischen Marktplatz ab 16.30 Uhr erklingen. Carsten „Robbie“ Heinze, der auch als deutscher „Robbie Williams“ bekannt ist, unterhält die Zuhörer ab 17 Uhr mit Christmas Songs. Zum Abschluss des Abends serviert ab 19 Uhr die Lions Party Band einen rockigen Musikmix mit internationalen Weihnachts-Evergreens aus den letzten 50 Jahren.

Am Abschlusstag des Schöninger Weihnachtsmarktes findet um 15.30 Uhr eine Andacht auf dem Marktplatz statt. Im Anschluss sorgt die Stern Musikschule ab 16 Uhr für musikalische Untermalung. Donnerstag- bis Samstagabend findet jeweils um 20 Uhr die beliebte Tombola-Verlosung „Schwein gehabt“ statt, am Sonntag bereits um 17 Uhr. Lose sind tagesaktuell auf dem Weihnachtsmarkt zu erwerben. Auch der Lions Club Helmstedt nimmt nach zwei Jahren Corona-Pause auf dem Schöninger Weihnachtsmarkt wieder den Losverkauf zu Gunsten der Bücherkisten-Aktion auf. Mit dem Erlös der Traditionsaktion konnten die Lions seit 2003 Bücher im Gesamtwert von 96.415 Euro kaufen und an die Schülerbüchereien im Landkreis verteilen.

Adventsmarkt in Königslutter

Der Adventsmarkt in Königslutter wird am Freitag, 9. Dezember, von Bürgermeister Alexander Hoppe um 14.30 Uhr eröffnet – begleitet von nostalgischer Drehorgelmusik. Eine weihnachtliche Vorleseaktion schließt sich um 16 Uhr im Geopark-Informationszentrum an. Kinder von 3 bis 5 Jahren sind eingeladen, in gemütlicher steinzeitlicher Atmosphäre zwischen Mammut und Neandertaler die Geschichte „Kurt schmückt Weihnachten“ zu hören. Um 18 Uhr lässt der Posaunenchor vor der Stadtkirche weihnachtliche Töne erklingen, in der um 19 Uhr eine Taizé-Andacht beginnt.

Die Rathausgebäude bilden eine einladende Kulisse für den Adventsmarkt in Königslutter (Archivbild). Foto: Jürgen Paxmann

Der Samstag bietet attraktive Programmpunkte für Familien: Um 15 Uhr beginnt das Weihnachtssingen des Kulturvereins im großen Ratssaal des Rathauses (Karten sind im Vorverkauf erhältlich). Bernd Giere und Andreas Witlake singen dann gemeinsam mit Kindern Weihnachtsklassiker von Rolf Zuckowski. Anschließend, gegen 16 Uhr, wird der Weihnachtsmann am Marktplatz haltmachen und kleine Geschenke an die jüngsten Besucher verteilen. Unter dem Titel „Halleluja – Jauchzet, frohlocket?“ lädt Kantor Matthias Wengler von 20 Uhr an zum Ausklang des Tages in die Stadtkirche ein. Das Publikum darf sich freuen auf Klavier- und Orgelmusik sowie Lieder von Klassik bis Jazz zu Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ und Georg Friedrich Händels „Messias“ – alles gespickt mit humorvollen Texten (Karten im Vorverkauf erhältlich in der Buchhandlung Kolbe sowie unter www.coramclassic.de).

Am Sonntag gibt es in der Stadtkirche einen Mitsing-Gottesdienst. Um 17.30 Uhr wird im Rahmen der Friedenslichtandacht das Friedenslicht aus Bethlehem in die Stadtkirche einziehen. An allen drei Tagen öffnet die Genusswerkstatt der Wichernschule ihre Pforten und lädt zu ihrem Weihnachtsbasar ein, ebenso das Europäische „FrauenKulturMuseum“, das unter anderem mit Schauklöppeln und Weben unterhalten wird. Auch das Geopark-Infozentrum ist an allen drei Tagen geöffnet und die Arbeitsgemeinschaft Eisenbahn stellt im kleinen Sitzungssaal des Rathauses eine Modelleisenbahn-Anlage aus.

Weihnachtsmarkt auf Burg Warberg

Auf Burg Warberg können Kinder auch in diesem Jahr den Weihnachtsmann persönlich treffen. (Archivbild) Foto: Werner Gantz

Der Verein Freundeskreis Burg Warberg lädt schließlich für Sonntag, 11. Dezember, zum Weihnachtsmarkt auf und in der Burg Warberg ein. Besucher finden auch dort von 10 bis 18 Uhr eine große Auswahl handgefertigter Geschenke und können bei einem bunten Rahmenprogramm die wunderschöne Atmosphäre im Burghof genießen. Dazu gibt es wie immer Gegrilltes und Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Bereits einen Tag zuvor, am Samstag, 10. Dezember, können Gäste ab 17 Uhr bei Glühwein auf Burg Warberg das „kulinarische Adventsleuchten mit DJ Jens“ genießen.

