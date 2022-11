Aids-Hilfe informiert und sammelt Spenden in Königslutter

Sie sammelten in Königslutter vor dem E-Center Spenden für die Braunschweiger Aids-Hilfe (von links): stellvertretender Landrat Jan Fricke, Imke Hoffmann von der Aids-Hilfe, Volker Möll, Thomas Fabian (Aids-Hilfe) und Michaela Römmeler.

Königslutter. Am Samstag unterstützten Lokalpolitiker die Aktion vor dem E-Center in Königslutter. Nach Erfahrung der Experten ist in Sachen Wissen viel zu tun.