Hans Rosenblatt ist Ehrenbürger der Gemeinde Räbke

Während einer Familienfeier wurde Hans Rosenblatt zum Ehrenbürger der Gemeinde Räbke ernannt. Nach dem im Jahr 2017 verstorbenen Ehrenbürger Gerhard Hube ist er der zweite Einwohner, dem diese höchste Ehre der Gemeinde Räbke zuteil wird, berichtet Bürgermeister Rainer Angerstein.

Zahlreiche Vereinsvorsitze

Er würdigte im Beisein seiner beiden Vertreter Simone Köpnick und Thomas Pasemann die Verdienste des Geehrten, der in vielen Bereichen der Gemeinde Räbke Vorstandvorsitze bekleidet hat. Dazu zählen etwa das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr, die Forstgenossenschaft, der Aufsichtsrat der RWG und dazu eine lange Zeit des Wirkens im Kommando der Räbker Feuerwehr.

Insbesondere stellte Angerstein „aber den großartigen Gemeinschaftssinn von Hans Rosenblatt und seiner Familie heraus, die das gesamte Gemeinschaftsleben in Räbke durch ihre Unterstützung bereichert“, so die Mitteilung. So half der Geehrte der Gemeinde immer wieder kostenlos durch Einsatz seiner Kraft und seiner landwirtschaftlichen Maschinen. Auch im höheren Alter ist Rosenblatt weiterhin in der Dorfgemeinschaft aktiv beteiligt. Eine Ernennungsurkunde und eine Ehrengabe wurden ihm zu den Klängen des Räbker Liedes überreicht, so Angerstein.

