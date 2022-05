Bürger sollen Kreis Helmstedt als Zukunftsregion gestalten

Der Landkreis Helmstedt möchte Teil der „Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen“ werden. Gemeinsam mit den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Peine und Wolfenbüttel, dem Regionalverband Großraum Braunschweig und der Allianz für die Region GmbH bewirbt er sich um die Aufnahme in das Landesförderprogramm „Zukunftsregionen in Niedersachsen“. Die darin zusammengeschlossenen Kommunen erhalten eine finanzielle Unterstützung von bis zu 210.000 Euro jährlich für ein Regionalmanagement aus Mitteln der Europäischen Union. Gleichzeitig werden Projekte mit einer Förderquote von 40 Prozent bezuschusst.

Für die Auswahl und Anerkennung als Zukunftsregion ist ein Konzept einzureichen – an dessen Entwicklung sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können und sollen. Alle Projektpartner haben deshalb auf ihren Internetseiten Portale zur Zukunftsregion eingerichtet. Für den Landkreis Helmstedt findet es sich unter www.landkreis-helmstedt.de/zukunftsregion.

Infos und Erklärvideo im Internet

Neben vielen Informationen und einem Erklärvideo wird dort die Möglichkeit geboten, bis zum 15. Juni Anregungen und Ideen zur Zukunftsregion mitzuteilen. Als Leitprojekte sollen eine „Gemeinsame regionale Energiestrategie“, ein „Regionales Konzept Flächen- und Wassermanagement“ sowie „Regionales Innovations- und Transformationsmanagement“ entwickelt werden. In diesen Bereichen sollen zukünftig gemeinsam mit Wirtschafts- und Sozialpartnern und Bürgerinnen und Bürgern Projekte entwickelt und umgesetzt werden.

„Nur gemeinsam können wir in der Region etwas bewegen“, sagt Landrat Gerhard Radeck. „Zusammen mit Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden in den Partnerkommunen sind wir in puncto Innovationsfähigkeit bereits gut aufgestellt und werden die Zukunftsthemen, die uns alle beschäftigen, in der Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen weiter vorantreiben.“

red/mb

