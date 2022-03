Lange Staus nach Lkw-Unfall auf der A2 bei Helmstedt

Marienborn. Nahe der Abfahrt Marienborn/ Helmstedt ist ein Sattelzug in einen anderen Lkw-Anhänger gekracht Die Fahrerkabine wurde stark eingedrückt.

Viel Geduld haben Autofahrer am Mittwochmittag auf der A2 gebraucht. In Richtung Westen staute sich der Verkehr, auch die Umleitungsstrecke über die Bundesstraße 1 war überlastet. Der Grund: Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Magdeburg und Braunschweig wurde am Mittwochmittag ein Lkw-Fahrer verletzt.

Nach ersten Angaben der Polizei war ein Sattelzug nahe der Abfahrt Marienborn/Helmstedt in einen anderen Lkw-Anhänger gekracht. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Dabei wurde die Kabine des aufgefahrenen Lkw eingedrückt.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

40 Minuten Verzögerung für Autofahrer

Der Fahrer konnte sich aus dem Wrack befreien. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und kam ins Krankenhaus. Der andere Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zunächst war unklar, wie lange die Bergungs- und Aufräumarbeiten andauern würden. Anfangs wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Wer auf der Autobahn blieb, musste mit etwa 40 Minuten Wartezeit rechnen. Der verunglückte Sattelzug hatte tonnenweise Holzlatten geladen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de