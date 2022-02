Polizei Helmstedt: Einbrecher stehlen Motorrad aus Lagerhalle

Gevensleben. Der Einbruch wurde am Samstag in Gevensleben entdeckt. Die Täter hatten das Tor der Halle aufgestemmt – und es wieder verschlossen.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Einbruch in der Winnigstedter Straße in Gevensleben. (Symbolbild)

Die Polizei meldet einen Einbruch in Gevensleben: Zwischen dem 30. Januar und vergangenem Samstag (12. Februar) sind Unbekannte in die Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Winnigstedter Straße eingedrungen. Dabei haben sie ein Motorrad gestohlen und einen Schaden von etwa 4.500 Euro verursacht. Das Motorrad ist orange-schwarz und von der Marke KTM.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei öffneten die Täter gewaltsam das Tor der Lagerhalle, raubten das dort abgestellte Motorrad und verschlossen das Tor wieder. Der Diebstahl wurde so erst am Samstagnachmittag bemerkt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeikommissariat in Schöningen unter der Rufnummer (05352) 951050 entgegen.

red

