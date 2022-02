70 „Spaziergänger“ auf Helmstedts Straßen unterwegs

Helmstedt. Etwa 70 Personen haben am Montagabend in Helmstedt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Wieder gab es eine Corona-Demonstration in Helmstedt am Montag (hier ein Bild der Vorwoche)

Kritiker der Corona-Maßnahmen sind auch an diesem Montagabend in Helmstedt auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei kamen etwa 70 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung zusammen und zogen gemeinsam durch die Innenstadt. Das Treffen wurde erneut von der Polizei als Versammlung deklariert. Diese verlief im Gegensatz zur vergangenen Woche offensichtlich völlig störungsfrei.

Fast alle Personen hielten sich an die niedersächsische Coronaverordnung und trugen als Versammlungsteilnehmer die vorgeschriebenen FFP2-Masken, hieß es in der schriftlichen Stellungnahme der Polizei. Gegen 20 Uhr wurde die Versammlung durch die Teilnehmer beendet. Ein Versammlungsleiter konnte allerdings auch an diesem Tag von der Polizei nicht ausgemacht werden. Nach Angaben der zuständigen Polizeiinspektionen Wolfsburg-Helmstedt kam es im Landkreis an diesem Abend zudem weder in Schöningen noch in Königslutter zu weiteren „Spaziergängen“ von Impf-Skeptikern.

Am letzten Montag hatte die Polizei in Helmstedt zwölf Personen zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache nehmen müssen, ein Teilnehmer hatte sich den Anweisungen der Beamten widersetzt.

brey

