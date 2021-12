Lehre. Teilnehmende und Gäste müssen zur Dezember-Sitzung des Kreistages in der Börnekenhalle in Lehre entsprechende Nachweise beim Einlass vorweisen.

Abstand wahren, heißt einmal mehr die Devise für die Kreistagssitzung in der Börnekenhalle in Lehre.

Kreistag Helmstedt Für den Kreistag in Lehre am Mittwoch gilt die 3G-Regel

Wegen der aktuellen pandemischen Entwicklung findet die Sitzung des Kreistags Helmstedt am 15. Dezember 2021, Beginn 16 Uhr, in der Börnekenhalle in Lehre unter Einhaltung der 3G-Regel statt. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist der Zutritt zur Halle nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen gestattet.

Teilnehmende und Gäste werden gebeten, wegen der notwendigen Einlasskontrolle ausreichend früher einzutreffen und entsprechende Nachweise über den Impf- bzw. Genesenenstatus oder ein qualifiziertes Testzertifikat bereitzuhalten.

„Nach Abwägung der zur Verfügung stehenden Maßnahmen und unter Berücksichtigung der Maßgabe einer möglichst barrierefreien Mandatsausübung für die Abgeordneten sowie Teilnahme für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises wurde für die Durchführung der nächsten Sitzung des Kreistags die Umsetzung der 3G-Regel festgelegt“, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

