Freie Impftermine in Helmstedt Mobile Impfteams im Kreis Helmstedt bieten weitere Termine an

Notfallsanitäter Patrick Böhm setzt am 22. November die Spritze, in diesem Fall bei Claus Wahnschaffe aus Helmstedt.

Helmstedt. In Helmstedt und auch in Lehre gibt es in der nächsten Woche die Möglichkeit, sich vom DRK-Personal impfen zu lassen.