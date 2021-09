Kandidaten zur Wahl: Guido Ruhe, Samtgemeinde Nord-Elm

Do, 02.09.2021, 18.08 Uhr

Guido Ruhe aus Warberg, 56 Jahre alt, ledig und parteilos, stellt sich am 12. September zur Wahl des Samtgemeindebürgermeisters in der Samtgemeinde Nord-Elm. Er würde die Nachfolge von Amtsinhaber Matthias Lorenz antreten, der nicht erneut kandidiert. Ruhe ist Kundenberater bei der Postbank in Helmstedt, seit einer Legislatur politisch in der Samtgemeinde aktiv und ehrenamtlich für die Jugendfeuerwehren im Landkreis Helmstedt verantwortlich. Außerdem engagiert er sich für das Freibad Räbke. Video: Erik Beyen