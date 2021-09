LKW rammt auf der A 2 bei Helmstedt eine Lärmschutzwand

Auf der Autobahn 2 in Höhe Helmstedt West Richtung Hannover ist am Donnerstag, 13.23 Uhr, ein LKW mit einem einem Vorwarn-Fahrzeug der Autobahnmeisterei kollidiert und in Folge dessen in die Lärmschutzwand am Fahrbahnrand gefahren.

Eine leicht verletzte Person wurde laut Mitteilung der Feuerwehr durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und kontrollierte sie auf auslaufende Betriebsmittel.

Die Autobahn ist laut Angaben der Verkehrsmanagementzentrale noch bis zirka 20 Uhr verengt. Aktuell gibt es 6 Kilometer Stau.

Auf dem LKW befanden sich mehrere Tonnen Lithium-Akkus

Des Weiteren wurde die Ladung des LKW kontrolliert, hierbei handelte es sich um mehrere Tonnen Lithium-Akkus, die jedoch nicht beschädigt wurden. Die Einsatzstelle wurde der Autobahnmeisterei übergeben. Der Einsatz dauerte etwa 60 Minuten.

