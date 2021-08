Schöningen. Die Tat soll am helllichten Tage in der Elmstraße passiert sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer hat die Plakate abmontiert?

Die Polizei ist auf der Suche nach Augenzeugen: Bislang Unbekannte haben am Mittwochnachmittag in Schöningen Wahlplakate der Alternative für Deutschland entwendet. (Symbolfoto)

Polizeibericht Unbekannte stehlen AfD-Wahlplakate in Schöningen

Insgesamt 15 Wahlplakate der AfD haben Unbekannte in der Elmstraße in Schöningen entwendet. Die Tat soll laut Polizei am Mittwochnachmittag geschehen sein – zwischen 13 und 16 Uhr. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Täter vermutlich mit einer Leiter unterwegs

Der AfD-Kreisverband hat Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Diebstahl möglicherweise beobachtet haben Da die Plakate laut Polizei „recht hoch angebracht“ waren, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter mit einer Leiter unterwegs waren, um an die Plakate heranzukommen und diese abzunehmen.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat am Burgplatz unter (05352) 951050 entgegen.

red

