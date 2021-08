Helmstedter Polizei schnappt mutmaßlichen Brandstifter

Beierstedt. Der Mann soll am Mittwoch ein Feld bei Beierstedt angezündet haben. Weil Zeugen ihn beobachteten, kam die Polizei dem 52-Jährigen auf die Schliche.

Die Helmstedter Polizei hat am Mittwochabend einen 52-jährigen Mann aus dem Landkreis Helmstedt aufgegriffen. Er soll Stunden zuvor eine Ackerfläche bei Beierstedt angezündet haben. (Symbolfoto)

Zwei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Helmstedter Polizei am Mittwoch einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen hat.

Gegen 19.30 Uhr waren beide Personen mit Mäharbeiten nahe Beierstedt beschäftigt, als sie am Feldesrand Rauch aufsteigen sahen und einen verdächtigen Mann beobachteten, der sich genau dort versteckte. Umgehend alarmierten sie die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Jerxheim, wenige Minuten später vor Ort, konnte den Brand umgehend löschen. Etwa 250 Quadratmeter Ackerfläche standen in Brand, so die Polizei. Diese konnte den flüchtigen Verdächtigen dank der guten Zeugenbeschreibung noch am Abend aufgreifen.

Polizei findet den Verdächtigen wenige Stunden später am Auto – unter Alkoholeinfluss

Die Beamten trafen den 52-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt neben seinem Auto an. Bei einer ersten Befragung gab der Mann zu, das Feuer gelegt zu haben. Da der 52-Jährige sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch – und stellten 2,82 Promille bei dem Mann fest.

Die Polizei beschlagnahmte deshalb seinen Führerschein. Die Ermittlungen zu der Brandstiftung dauern an.

