Unbekannte Täter sprengen in Helmstedt Geldautomaten

Helmstedt. Mit der Beute aus einem Geldautomaten sind unbekannte Täter am Sonntag geflüchtet, nachdem sie den Automaten in Helmstedt gesprengt hatten.

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend einen Geldautomaten in der Einkaufspassage Magdeburger Berg in Helmstedt gesprengt. Die Höhe der Beute ist derzeit unklar, die Täter sind flüchtig, meldete die Polizei am Montag. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Täter sprengten den Automaten und flüchteten mit der Beute

Am Sonntagabend gelangten Täter in die Einkaufspassage, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, schildern die Beamten. „Danach sprengten sie einen zwischen einem Bekleidungsgeschäft und einem Optiker stehenden Geldautomaten und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten mit Bargeld. Über eine rückwärtige Notausgangstür in Höhe des Mitarbeitereinganges konnten sie unerkannt fliehen“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Schadenshöhe ist noch unbekannt – die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die genaue Schadenshöhe werde noch ermittelt. Es sei nicht auszuschließen, dass ein Täter den Bereich im Vorfeld oder während der Tat beobachtet habe.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Magdeburger Tor/Magdeburger Berg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter (05351) 521-0 zu melden.

red

