Der Holzberg in Helmstedt. Die sonntägliche Ruhe wurde durch einen Randalierer gestört.

Polizei-Bericht Randale auf dem Holzberg in Helmstedt – Zwei PKW beschädigt

Völlig grundlos hat ein 26-Jähriger auf dem Helmstedter Holzberg am Sonntag vorbeifahrende Autos traktiert. Der Steinewerfer soll bekifft gewesen sein.

Die Polizei schildert den Vorfall so: Am späten Sonntagabend befuhren ein 69 Jahre alter BMW-Fahrer und ein 24-jähriger Golf-Fahrer im Schritttempo den Holzberg, einem Platz in der Innenstadt. Plötzlich sprang der Helmstedter auf die Straße und schlug mit zwei Holzstöcken zunächst auf den vorbeifahrenden BMW ein. Zusätzlich bewarf er das Auto mit Steinen.

Kurze Zeit später wurde auch der Golf von dem 26-Jährgen durch Stockschläge beschädigt. Anschließend warf der Helmstedter Steine in Richtung eines Mehrfamilienhauses, wobei zwei Fensterscheiben in der 1. Etage zu Bruch gingen.

Einweisung in die Psychiatrie

Bevor die Polizei eintraf, versuchte der 26-Jährige sich Zutritt zu einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu verschaffen und beschädigte dabei eine Wohnungstür. Vor den alarmierten Polizeibeamte versteckte sich der Helmstedter zunächst hinter einer Baustellenbake und trat nach Ansprache hervor.

Der offensichtlich unter Drogen stehende Mann wurde daraufhin in die psychiatrische Klinik in Königslutter eingewiesen.

Bereits am Nachmittag hatte der Helmstedter versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Sportstudio zu verschaffen. Aufgrund seiner Drogenbeeinflussung musste er der Helios-Klinik zugeführt werden. Dort wurde er später wieder entlassen, ehe er abends weiter randalierte.

red