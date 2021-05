Schöningen. In Schöningen (Kreis Helmstedt) brannte Samstag der Anbau eines Einfamilienhauses. Zwei Menschen wurden verletzt, die Feuerwehr rettete zudem Tiere.

In Schöningen stand der Anbau eines Einfamilienhauses in Flammen, die Feuerwehr löschte und rettete unter anderem einen Hund und zwei Koi-Karpfen.

Feuerwehr Feuer in Schöningen – Anbau eines Hauses stand in Flammen

Feuer im Anbau eines Einfamilienhauses in Schöningen (Kreis Helmstedt) hat am Samstag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie die Einsatzkräfte berichten, wurden sie um 19.30 Uhr zu einer zunächst unklaren Rauchentwicklung in der Mersdalstraße alarmiert.

Anbau in Schöningen steht in Flammen

Nach wenigen Minuten war der Löschzug Schöningen an der Brandstelle, bereits auf der Anfahrt konnten die Feuerwehrleute eine starke Verqualmung im betroffenen Wohngebiet bestätigen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein als Kellerraum genutzter Anbau eines Einfamilienhauses bereits in Vollbrand.

Bereits auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung zu sehen – die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: Feuerwehr

Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit zwei C-Rohren und konnten so das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und das Übergreifen der Flammen auf das restliche Wohnhaus verhindern. Der Rettungsdienst versorgte zwei Personen, die bei eigenen Löschversuchen zuvor verletzt worden waren.

Feuerwehr rettet Kund und zwei Koi-Karpfen

Die Einsatzkräfte retteten unter anderem einen Hund und zwei Koi-Karpfen. Foto: Feuerwehr

Nachdem das Feuer unter Kontrolle war und die Nachlöscharbeiten begonnen hatten, retteten die Einsatzkräfte mit Hilfe des Hauseigentümers einen Hund, der sich noch in der angrenzenden Wohnung befand. Zudem transportierte die Feuerwehr zwei Koi-Karpfen aus einem stark beschädigten Isolationsbecken in ein neues Zuhause.

Abschließend belüftete die Feuerwehr das Wohnhaus mit einem Hochleistungslüfter und übergab die Einsatzstelle an die Polizei. Gegen 22:00 Uhr war der Einsatz für die insgesamt 46 Feuerwehrkräfte aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf beendet.

