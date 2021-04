Pakete rund um die Uhr: Schöninger Packstation in Betrieb

Gemeinsam mit Schöningens Bürgermeister Malte Schneider (vorn) nahm DHL-Betriebsmanager Benjamin Sander am Donnerstag die neue Packstation in Betrieb.

Schöningen. Pakete und Päckchen können in Schöningen künftig auch am Penny-Markt an der Hötensleber Straße abgeholt oder versendet werden.