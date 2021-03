Gutscheine – so könnte Helmstedts Innenstadt attraktiver werden

Mit Christiane Gersemann aus Burgdorf und Florian Friedrich aus Helmstedt stehen die Gewinner fest: Die SPD-Ratsfraktion hatte in einem öffentlichen Wettbewerb um Vorschläge für den „100. Baustein“ ihrer Vorschlagsliste für die Attraktivitätssteigerung der Helmstedter Innenstadt aufgerufen. Der Preis wurde unter zwei Einsendungen aufgeteilt: Florian Friedrich schlägt in seinem Vorschlag eine „K und K – Dankeschön-Aktion“ vor, wobei „K und K“ für Kaffee und Kuchen steht.

Idee 1: Bäckereien könnten Geschäften Plattenkuchen zur Verfügung stellen

Seine Grundidee: Die in der Innenstadt aktiven Bäckereien könnten an interessierte Geschäfte (zum Beispiel Textilläden, Buchhandlung, Telekom, Optiker, Hörgeräteläden) Plattenkuchen gegen eine geringe Gebühr – mit entsprechender Eigenwerbung – zur Verfügung stellen. Die teilnehmenden Läden müssten dann dieses Kuchenangebot durch einen kostenlosen Kaffee für ihre Kunden ergänzen. Je nach Räumlichkeit könnte die Verzehrmöglichkeit in den mittleren oder hinteren Bereich des Geschäftes gelegt werden, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, die jeweiligen Angebote kennenzulernen.

Ein Dankeschön für das Einkaufen in der Helmstedter Innenstadt

Das Ganze sollte laut Mitteilung der SPD-Ratsfraktion als ein kleines Dankeschön für das Einkaufen in der Helmstedter Innenstadt gelten. Die Organisation könnte durch das vorgesehene Netzwerk Innenstadt erfolgen. Für die unmittelbare Zeit der Wiedereröffnung der Läden nach dem Lockdown wäre es auch denkbar, die Aktion nicht nur an den Samstagen durchzuführen, sondern sie als Werbemaßnahme einmalig auf eine ganze Woche zu erstrecken, wenn es so schnell zu organisieren sei.

Idee 2: Einführung eines Einkaufsgutscheins nach Burgdorfer Vorbild

Christiane Gersemann aus Burgdorf schlägt in ihrem Beitrag die Einführung eines Einkaufsgutscheins nach Burgdorfer Vorbild vor. Mit vielen Zeitungsartikeln dokumentierte sie die „Erfolgsstory“ dieses Gutscheinsystems. Das von der Stadtmarketing-Initiative „Ich kaufe in Burgdorf“ neu herausgegebene und erstmals für zwei Jahre gültige Gutscheinbuch „Burgdorf Bonus 2021/2022“ ist dort zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Burgdorfer Unternehmen und Vereine aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Kultur, Sport und Dienstleistungen bieten darin 100 Angebotsvorteile an. Die Gutscheincoupons haben einen Wert von circa 3000 Euro. Dazu kommt ein Gewinnspiel, bei dem ein Burgdorfer Geschenkgutschein im Wert von 500 Euro zu gewinnen ist.

