Foto: Polizei / oh

Das Bild zeigt den zerstörten Außenspiegel und die beschädigten Seitenflächen am Passat.

Unfallflucht – Unbekannter streift Auto in Schöningen

Bereits am Freitag kam es zwischen 8.30 und 9.25 Uhr auf der Schützenbahn in Schöningen zu einem Verkehrsunfall mit einem unfallflüchtigen Fahrzeugführer. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Schützenbahn aus Richtung Bahnhofstraße kommend bergauf in Richtung Realschule.

In Höhe des Stadtparks stieß er mit einem geparkten VW Passat zusammen. Durch die Kollision wurde der VW stark beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadenbildes gehen die Beamten von einer erheblichen Geräuschentwicklung beim Zusammenstoß aus. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise von Passanten oder Anwohnern. Um Hinweise bittet das Polizeikommissariat Schöningen unter (05352) 95 10 50. red

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.