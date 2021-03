Danndorf. Die 24-Jährige kollidiert in Danndorf wegen eines Vorfahrtfehlers mit dem Auto einer 37-Jährigen. Dabei gerät ihr Fuß unter das Auto.

Radfahrerin bei Unfall in Danndorf verletzt

Bei einem Unfall am Mittwoch um kurz vor 15 Uhr in einem Wohngebiet in Danndorf ist nach Auskunft der Polizei eine 24-jährige Radfahrerin verletzt worden. Eine 37-Jährige sei mit der Frau mit ihrem Seat Alhambra kollidiert und ihr dann über den Fuß gefahren. Offenbar habe eine der beiden die Vorfahrtsregeln missachtet. Notarzt, Feuerwehr und Polizei wurden gerufen. Die 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

kor