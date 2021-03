Betrüger täuschen Unfälle vor: Helmstedter Senioren passen auf

Helmstedt. Eine Frau rief bei den über 80-jährigen Seniorinnen als vermeintliche Tochter an und teilte weinend mit, dass sie einen Unfall verursacht hätte.

Betrüger haben Dienstagvormittag versucht, ältere Menschen im Kreis Helmstedt durch Schockanrufe um ihr Erspartes zu bringen. In den Anrufen wurde laut Polizei vorgegaukelt, dass eine Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und erst nach Zahlung einer Kaution aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden könne. Nach Angaben der Beamten fiel niemand der Angerufenen auf den Trick rein.

Die Betrügerin sagte, sie hätte jemanden totgefahren

In den bekannt gewordenen Fällen rief eine Frau aufgeregt bei den über 80-jährigen Seniorinnen als vermeintliche Tochter an und teilte weinend mit, dass sie soeben einen Unfall verursacht hätte, der für den anderen Beteiligten tödlich ausgegangen sei. Das Telefon wurde dann an einen Mann übergeben, der sich mit den Worten „Polizei Wolfsburg“ vorstellte.

Eine Geldübergabe kam nicht zustande

Den aufgeregten Seniorinnen wurde zunächst vorgegaukelt, dass man um ihre Gesundheit besorgt sei und sie sich beruhigen sollten. Gegen Zahlung einer hohen Kaution müsse die Tochter nicht in Haft. Trotz der Aufregung und des Schocks kamen den Seniorinnen Zweifel, und es kam zu keiner Geldübergabe.

Die Polizei rät, im Falle eines solchen Anrufs das Gespräch sofort zu beenden, Kontakt zu Angehörigen aufzunehmen und die Polizei zu informieren.

