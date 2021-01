DLRG-Schöningen will wieder eine Taucher-Gruppe gründen

Die DLRG-Ortsgruppe Schöningen beabsichtigt, wieder eine Taucher-Gruppe aufzubauen. „Jahrzehntelang gab es in Schöningen schon mal eine Tauchgruppe“, sagt Vorsitzender Matthias Edelmann. Doch die schlief irgendwann ein. „Die damaligen Mitglieder haben zum Teil aus Altersgründen aufgehört, sind weggezogen oder haben sich aus zeitlichen Gründen zurückgezogen.“ Doch jetzt gebe es in den Reihen der Schöninger wieder zwei, drei Taucher, die sich immer mal wieder zu gemeinsamen Tauchgängen treffen. Darauf will die Schöninger DLRG nun aufbauen.

Erst Ende vergangenen Jahres machten die tauchbegeisterten Schöninger einen aufsehenerregenden Fund. In einem See in Sachsen-Anhalt fanden sie in zehn Metern Tiefe Ortsschilder, die Anfang 2020 in Schöningen von Unbekannten gestohlen worden waren. So entwickelte sich aus dem vermeintlichen Übungstauchgang eine ungeplante Bergungsaktion. „Mit reichlich Mühe konnten zwei Schilder an Land gebracht werden. War doch durch den halben See damit zurück zu schwimmen“, schildern die Beteiligten den Bergungseinsatz im winterlich kalten Nass.

Auch Tauch-Anfänger können sich melden

Über den Fund des Diebesguts setzten die Taucher Schöningens Bürgermeister Malte Schneider in Kenntnis und informierten auch die Polizei. Wie Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch dazu mitteilte, waren die Täter von den Helmstedter Beamten bereits vor dem Fund der Schilder ermittelt worden: „Es handelte sich dabei um eine Gruppe Heranwachsender aus Schöningen.“

„Wir würden uns wünschen, dass nun noch etwas mehr Leben in die Tauchergruppe kommt“, sagt DLRG-Vorsitzender Edelmann. Angesprochen sind nicht nur bereits brevetierte Hobbytaucher. Auch wer das Tauchen erst noch lernen will, dürfe sich gern bei der DLRG Schöningen melden. „Wegen Corona können wir derzeit aber noch nicht in Schöningen mit der Schwimmbadausbildung mit Flossen, Maske und Schnorchel beginnen“, bedauert Edelmann. Doch sobald ein geregeltes Vereinsleben samt Training wieder möglich ist und sich genügend Interessenten finden, stehe dem Ausbildungsbeginn nichts im Wege. „Die entsprechenden Ausbilder dafür haben wir in der Ortsgruppe. Das Tauchen mit Gerät wird dann in Zusammenarbeit mit den Tauchlehrern des DLRG-Bezirks Braunschweig geschult.“

Einsatztaucher in Zukunft wichtig

Mit Blick auf den Lappwaldsee werde es langfristig notwendig sein, auf qualifizierte Einsatztaucher aus dem nahen Umfeld zurückgreifen zu können, blickt Edelmann voraus. Deshalb sei es das Bestreben – auch in Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen Helmstedt und Königslutter – eine entsprechende Einheit aufzubauen. „Die Lehrgänge und Prüfungen für die Spezialausbildung zum Einsatztaucher der Stufen 1 und 2 erfolgen dann ebenfalls auf Bezirksebene, meistens an Wochenenden.“

Wer sich für das Tauchen mit der DLRG-Schöningen interessiert, ob Anfänger oder bereits brevetierter Gerätetaucher, kann sich jederzeit bei der Ortsgruppe melden. „Wir freuen uns auf alle, die Spaß am Tauchen haben“, betont Edelmann. „Nicht jeder, der bei uns mitmachen möchte, muss das Ziel verfolgen, sich zu einem Einsatztaucher ausbilden zu lassen.“ Weitere Informationen: www. schoeningen.dlrg.de