Lehre könnte profitieren von ÖPNV-Optimierung

Wendhausens Bushaltestellen am ehemaligen Rathaus in der Ortsmitte wurden im Jahr 2020 aufwendig saniert und modernisiert. Sie wurden barrierefrei umgestaltet und haben neue, beleuchtete Wartehäuschen erhalten.

Zu Chancen, Interessen und der Nachfrage nach neuen ÖPNV-Angeboten haben wir uns in der Gemeinde Lehre umgehört.

Um hinsichtlich einer Umstrukturierung und der gewünschten Optimierung des Angebots belastbare Zahlen und Fakten zu erhalten, startet demnächst im Braunschweiger Stadtgebiet eine von der Stadtverwaltung und der Technischen Universität gemeinsam konzipierte Umfrage.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klären wollen die Projektpartner, zu denen auch der Regionalverband Großraum Braunschweig gehört, ob es eine Akzeptanz seitens der Nutzer für ein nächtliches bedarfsgerechtes Angebot gibt, das über eine Handy-App angefordert werden müsste. Zum Einsatz kämen Kleinbusse mit 16 Sitzplätzen. Vermieden werden sollen insbesondere Leerfahrten, die zu den späten Zeiten immer wieder zu beobachten sind.

Verzahnung mit den Großstädten

"Den ÖPNV bedarfsgerechter und damit auch nachhaltiger zu organisieren, ist der Weg, um die Akzeptanz und damit die Nutzerzahlen zu erhöhen", stellt Jürgen Kirchmann (CDU), der Vorsitzende des Ausschusses für Umweltschutz, Landwirtschaft und Energie des Gemeinderates Lehre, fest.

Zudem hält Kirchmann, wie auch einige andere Kommunalpolitiker aus Lehre, eine engere verkehrliche Verzahnung der acht Ortschaften mit den benachbarten Großstädten Braunschweig und Wolfsburg für notwendig und auch folgerichtig. "Und wenn sich nun Möglichkeiten ergeben sollten, zumindest einen ersten Schritt hin zu einer Vertiefung des Angebots zu machen, dann sollte man diese Chance nutzen", meint Kirchmann.

Lesen Sie auch:

Linie 230 ist bereits attraktiv

Die Qualität des ÖPNV-Angebots in der Gemeinde Lehre fällt unterschiedlich aus. Einerseits profitieren Einwohner aus Beienrode, Flechtorf, Lehre und Wendhausen von den zeitlich eng getakteten Fahrten der Busse auf der Regionalbuslinie 230, die Braunschweig und Wolfsburg verbindet. Das Angebot der 230 gilt als attraktiv und wird von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen stark genutzt. Auch wurde uns berichtet, dass beispielsweise Berufstätige nach Einführung des 30-Minuten-Taktes auf der Linie 230 nun auf dem Weg zur Arbeit auf das Auto verzichten.

Andererseits sind zwar Orte wie Groß und Klein Brunsrode oder Essenrode über die so genannte Gemeindebuslinie mit Umsteigemöglichkeiten in Lehre an die Regionalbuslinie angebunden. Doch hapert es da unter anderem an der zeitlichen Abstimmung beim Umsteigen und auch an den nicht immer bedarfsgerechten Fahrtzeiten. Die Folge: Die Nutzerzahlen der Gemeindebuslinie sind auch in ihrem zweiten Betriebsjahr sehr überschaubar.

"Wendhausen integrieren"

"Die Verbindungen der Menschen aus der Gemeinde Lehre nach Braunschweig und Wolfsburg sind eng und vielfältig. Das sollte und muss sich auch im öffentlichen Nahverkehr widerspiegeln. Auf jeden Fall sollten erste Schritte dazu eingeleitet werden. Eine Integration beispielsweise von Wendhausen in das angedachte nächtliche System wäre problemlos möglich", erklärt der Wendhausener Ortsbürgermeister Frank Hennig (CDU), der diesbezüglich auf eine gerade aufwendig mit Landesmitteln hergerichtete Haltestelleninfrastruktur in den Ortschaften der Gemeinde Lehre hinweist.

Für Hennig und seinen Hondelager Amtskollegen Berndt Schulze (SPD) wäre solch eine zusätzlich Anbindung von beispielsweise Wendhausen auch ein Signal in Richtung einer Großregion mit nur einem öffentlichen Verkehrssystem. "Wir aus Hondelage wünschen uns auch tagsüber Möglichkeiten, Wendhausen mit dem Bus zu erreichen. Da gibt es viele Anknüpfungspunkte", befindet der Hondelager Bürgermeister.

Umfrage ausdehnen auf Umland

Einig sind sich Hennig, Kirchmann und Schulze, dass das Angebot auf jeden Fall optimiert werden muss. "Es ist nicht mehr vermittelbar, dass einerseits in Orten wie Klein Brunsrode nachts gar keine Busse fahren und es andererseits unzählige Leerfahrten gibt. Da sollten wir uns schleunigst Gedanken machen", meint Kirchmann.

Deshalb sei es durchaus überlegens- und überprüfenswert, ob die von der Braunschweiger Verkehrs AG initiierte Umfrage auch außerhalb der Stadtgrenzen durchgeführt werden sollte. "Da das ein vom Bund gefördertes Projekt ist, kann dieses nicht so ohne Weiteres ausgedehnt werden. Aber vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, um an belastbares Zahlenmaterial zu kommen", regt Frank Hennig an.

Bezahlung per Handy-App

Der Wendhausener Bürgermeister hofft zumindest, dass das Thema weiter verfolgt wird. "Von einer komfortableren Anbindung profitieren alle – die Menschen in den Dörfern, aber auch die Innenstadtlagen von Braunschweig und Wolfsburg und natürlich auch die Umwelt." Doch wer einen bedarfsgerechteren und möglichst wohnungsnahen öffentlichen Nahverkehr fordert, der muss wohl auch willens sein, zur Anforderung und Bezahlung eines Busses eine Handy-App zu nutzen. Der Braunschweiger Oberbürgermeister Ulrich Markurth stellte jüngst dazu klar: "Die Mobilitätswende funktioniert nur, wenn Menschen wirklich bereit sind, neue Angebote anzunehmen und in ihr Mobilitätsverhalten zu integrieren."