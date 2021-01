Grasleben: Refugium für Nebelparder, Geparden und Schneeleoparden

Nebelparder „Ginto“ ist vom Aussterben bedroht. Im Artenschutzzentrum Grasleben im Landkreis Helmstedt hat der Kater aus der Gattung der Großkatzen eine Zuflucht gefunden. Alexandra Drick und Tobias Froböse leiten das zoologische Refugium, das derzeit 25 Tieren aus sechs gefährdeten Arten eine Heimat bietet.

Für das neue Jahr haben sich Drick und Froböse viel vorgenommen: Im Sommer soll das Artenschutzzentrum, das im Jahr 2016 zusammen mit der Baugenehmigung auch die Zulassung als zoologische Einrichtung nach dem Bundesnaturschutzgesetzt erhielt, den regulären Zoobetrieb aufnehmen. Eröffnet ist es längst. Online lassen sich bereits Führungen für kleine Gruppen buchen. Die finden aber erst statt, wenn die Corona-Auflagen es erlauben.

Alexandra Drick und Tobias Froböse wollen im Spätsommer den allgemeinen Zoobetrieb im Artenschutzzentrum Grasleben starten. Foto: Erik Beyen

Weitere Arten sollen hinzukommen

Auf dem rund 37.000 Quadratmeter großen Areal bei Grasleben leben Ozelots, Geparden, Schneeleoparden, Nebelparder, Servale - und seit einigen Tagen auch ein Java-Binturong. Letzterer sieht aus wie ein Bär, gehört aber zur Gattung der Schleichkatzen, ein Räuber mit einem Greifschwanz, der ihn zum Akrobaten macht.

Weitere Arten sollen hinzukommen, sogar Tiere, die nicht zur Gattung der Katzen gehören. Tobias Froböse bringt das Stichwort „Biodervisität“ ins Spiel, die Vielfalt des Lebens auf dem Planeten. Im Artenschutzzentrum auf dem Gelände der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt (Muna) Heidwinkel wird klar, wie schlecht es um diese Vielfalt steht. Dort hat sie liebenswerte Gesichter, tapsige Pfoten, einzigartige Fellmusterungen.

Nebelparder „Ginto“ begrüßt Alexandra Drick und Tobias Froböse. Foto: Erik Beyen

Artzenschutz braucht Unterstützung

Noch ist das Artenschutzzentrum eine große Baustelle, eine, die sich täglich verändert. Neue Gehege entstehen, etwa ein großes für Nebelparder „Ginto“ und seine Kumpels. Alles entsteht im Eigenbau und folgt dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Tropenholz als Baumstämme für die Katzen. „Das ist zertifiziertes Holz aus entsprechendem Anbau. Die Stämme bleiben nun 40 Jahre im Gehege“, sagt Tobias Froböse. Nichts davon ist dem Regenwald entnommen, und auch die Tiere sind bereits in menschlicher Obhut geboren worden.

„Alles andere wäre kein Artenschutz“, bemerkt Alexandra Drick. Es gehe darum, die Menschen für den Erhalt der Arten und ihrer natürlichen Lebensräume zu sensibilisieren. So seien „Gintos“ Artgenossen in freier Wildbahn bedroht, weil der Mensch Plantagen für Palmöl anlege und den Pelz des hübschen Tieres liebe. In Sichtweite des in Bau befindlichen Großgeheges für die Nebelparder sollen die Schneeleoparden ihr neues Zuhause finden. Ein großes Areal, an dem jeder Tierfreunde teilhaben kann: „Wir bieten kleine Parzellen von einem Quadratmeter als symbolische Beteiligung an“, erzählt Tobias Froböse, denn Artenschutz braucht Unterstützung. Wie das funktionieren kann, erläutert das Zentrum auf seiner Internetseite. Von Patenschaften über Futterspenden bis hin zum Grundstücksbesitzer – im Heidwinkel wird Artenschutz greifbar.

Bedürfnissen der Tiere

Bis zum Spätsommer sollen dort Eingang, Kassenhaus, ein großer Parkplatz, Sicherheitszäune zwischen Wegen sowie Gehegezaunanlagen, ein kleiner Spielplatz, „Gintos“ neues Zuhause und das der Schneeleoparden enstehen. Eine Herausforderung für Drick und Froböse. Würden sie das alles bauen lassen, müssten sie Millionen hinlegen. Möglich wird die Anlage nur durch ihr unermüdliches Engagement, ihr Wissen und Gespür für die Gratwanderung zwischen den Interessen der Besucher, den Bedürfnissen der Tiere und Tierpfleger.

