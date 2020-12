Helmstedter Impfzentrum macht sich bereit für den Start

Helmstedt. Nach dem Abschluss der Aufbauarbeiten durch den Kreis installiert nun das Land die Computertechnik in der Sporthalle an der Helmstedter Kanthalle.

Zwei „Impfstrecken“ warten auf die Bewohner des Landkreises Helmstedt im Impfzentrum an der Kanthalle. „Mit unserem Part der Vorbereitung sind wir planmäßig fertig“, sagt Christoph Neddermeier. Der Abteilungsleiter Katastrophenschutz beim Landkreis hat auch die Leitung des Impfzentrums inne.

„Derzeit läuft der Feinschliff in Absprache mit dem Land Niedersachsen. Dann kann es auch hier losgehen“, erklärt Neddermeier am Montag beim Rundgang mit Landrat Gerhard Radeck durch die Sporthalle an der Helmstedter Kanthalle.

Terminvergabe liegt in den Händen des Landes

Feinschliff bedeutet in diesem Fall die Installation der Computertechnik für das digitale Terminmanagement. „Um die Einrichtung der nötigen Hard- und Software kümmert sich das Land Niedersachsen komplett eigenständig“, erläutert Radeck und betont: „Ebenso liegt die Terminvergabe-Planung und die Verteilung des Impfstoffs an die Kommunen in den Händen des Landes.“

Christoph Neddermeier (rechts) wird das Impfzentrum in der Kanthalle leiten. Landrat Gerhard Radeck (rechts) geht davon aus, dass der Betrieb dort bis Mitte Januar aufgenommen werden kann. Foto: Markus Brich

Bis Mitte Januar, so hofft der Landrat, werde das Helmstedter Impfzentrum den Betrieb aufgenommen habe. „Ein genauer Termin steht jetzt aber noch nicht fest.“ Wesentlich schneller, schon ab nächster Woche, sollen die mobilen Impf-Teams des Landkreises in Alten- und Pflegeheimen mit den Impfungen beginnen (wir berichteten).

Im Eingangsbereich des Impfzentrums wird zunächst die Körpertemperatur gemessen

Im Eingangsbereich des Helmstedter Impfzentrums wird zunächst die Körpertemperatur jedes Besuchers gemessen. Ist die unauffällig, geht es zur Registrierung an den ersten Schalter. Von dort weisen gelbe Linien und Pfeile auf dem Boden den Weg durch das Impfzentrum und die weitere Prozedur: das Ausfüllen und die Überprüfung der Unterlagen am nächsten Schalter. „Wenn alle Bögen so in Ordnung sind, dass ein Arzt damit arbeiten kann, geht es weiter zur nächsten Station: dem Arztgespräch“, sagt Neddermeier.

Corona im Landkreis Helmstedt: Alle Fakten auf einen Blick

Dafür wurde im Umkleide-Trakt des Gebäudes ein Wartezimmer sowie ein Besprechungsraum eingerichtet. „Hier bietet uns die Halle den Vorteil, dass auch diese Räume über eine Belüftung verfügen“, erklärt Neddermeier. Sind alle Fragen geklärt, führt der Weg schließlich in die Sporthalle mit den beiden „Impfstrecken“. Jede verfügt über vier Kabinen, in denen Mediziner die Impfung vornehmen.

Zugang über barrierefreien Weg ist möglich

Anschließend müssen die Geimpften noch 15 Minuten in einer letzten Wartezone verbringen: „Für den Fall, dass Nebenwirkungen auftreten“, erläutert der Leiter des Impfzentrums. Gibt es keine Komplikationen, verlassen die Besucher das Gebäude durch einen Seiteneingang. Sollte es Probleme geben, steht laut Neddermeier medizinisches Personal bereit, dass fachkundig eingreifen kann.

Selbstverständlich verfüge das Impfzentrum auch über einen barrierefreien Zugang, so dass Menschen mit Einschränkungen das Treppensteigen erspart werden könne, sagt Neddermeier. Bereits im Anmeldeprozess werde abgeklärt, ob die direkte Zufahrt zur Halle ermöglicht werden muss, alle anderen Besucher können ihre Fahrzeuge auf dem kreiseigenen Parkplatz an der Berufsschule abstellen. Unterstützungskräfte, die ältere Menschen auf ihrem Weg durchs Impfzentrum begleiten oder Hilfe beim Ausfüllen der Bögen bieten, wird es ebenfalls geben.

Betriebszeit zwischen 8 und 20 Uhr ist angedacht

„Derzeit gehen wir von einer Betriebszeit zwischen 8 bis 20 Uhr, von Montag bis Freitag, aus“, sagt Neddermeier und Radeck ergänzt: „Wir müssen natürlich erst Mal sehen, wie viele Impfungen tatsächlich an einem Tag zu schaffen sind und wie viel Impfstoff uns zur Verfügung gestellt wird. Bisher gibt es nur Hochrechnungen. Erst in der Praxis wird sich zeigen, ob sich die Theorie umsetzten lässt.“ Deshalb sei auch nicht ausgeschlossen, dass eventuell der Samstag als weiterer Impftag hinzugenommen werde.

Rund um die Uhr wird dagegen das Logistik-Team im Einsatz sein, das – unter Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips – den Zugriff auf den Impfstoff hat. Gleiches gilt für den Wachschutz, der bereits jetzt den Dienst in der Halle aufgenommen hat. „Aus Sachsen und Sachsen-Anhalt gab es leider schon Meldungen, dass versucht wurde, in Impfzentren einzudringen“, begründet Radeck diese Notwendigkeit. „Auch bei uns sind schon Neugierige um das Gebäude geschlichen“, berichtet Neddermeier. „Sie haben an der Tür zum Lagereingang hereingespäht – und waren wohl etwas überrascht, dass da Personal von uns stand und die Herrschaften angeguckt hat.“

Gerhard Radeck dankt allen beteiligten Ehrenamtlern

„Aber nicht nur wegen der Brisanz des Themas und des Wertes des Impfstoffes, auch wegen der in der Halle installierten Technik gehörte das Erarbeiten eines entsprechenden Sicherheitskonzeptes zu den zahlreichen Vorgaben des Landes, die das Team um Christoph Neddermeier mit Unterstützung zahlreicher Helfer aus Reihen von Technischem Hilfswerk, Arbeiter-Samariterbund, Deutschem Roten Kreuz und Malteser-Hilfsdienst in den zurückliegenden Wochen umgesetzt hat“, erklärt Radeck und dankt allen Beteiligten für die geleistete Vorarbeit. Gänzlich unbeeindruckt zeigt er sich dagegen von einem Anhänger, den Impf-Skeptiker in Sichtweite zum Impfzentrum auf dem Berufsschul-Parkplatz platziert haben: „Das ist in diesen Zeiten nichts Gravierendes, das muss man einfach aushalten.“