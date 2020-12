Ein Süpplinger wirkt mit beim Mega-Projekt Stuttgart 21

Der 46-jährige Wirtschaftsingenieur Henrik Hoppe arbeitet seit 2013 für die Deutsche Bahn, sein Schreibtisch steht in Stuttgart. Montags früh um 5 Uhr bringt ihn seine Frau zum Bahnhof in Frellstedt, etwas mehr als fünf Stunden später ist der Berufspendler an seinem Arbeitsplatz in der schwäbischen Metropole. Sein beruflicher Titel in voller Länge: Leiter Kaufmännisches Projektmanagement Eisenbahntechnische Ausrüstung/Digitaler Knoten Stuttgart.

Stuttgart 21, das ist mehr als der seit Jahren umstrittene und höchst kontrovers diskutierte Umbau eines Bahnhofs - der um 90 Grad gedreht werden muss, weshalb alle Gleise neu herangeführt werden müssen. Nein, es geht um die komplette Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart. Allein für Stuttgart 21 sind dafür 60 Kilometer Tunnel zu graben.

Geduld und Kreativität sind in Hoppes Job gefragt

Hinzu kommt die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, ein rund 60 Kilometer langer Abschnitt im Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn und Teil des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm. Für dieses Projekt werden neu gebaut: 60 Kilometer Schienenwege (die mit bis zu Tempo 250 befahren werden können), weitere 61 Kilometer Tunnelröhren, 12 Tunnel, 37 Brücken und der Bahnhof Merklingen.

Wer weiß, wie lange es dauert, bis in Deutschland ein paar Kilometer Autobahn neu asphaltiert sind, der bekommt eine Ahnung von der Größe dieser Aufgabe. Was er in seinem Job vor allem braucht, bringt der Süpplinger auf eine knappe Formel: "Geduld und Kreativität."

Der Süpplinger verantwortete Projekte mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro

Blick in die Tiefe: So sieht es aus auf vielen Tunnel-Baustellen für das Mega-Projekt Stuttgart 21. Foto: privat

Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sollen die Fahrtzeit auf der Strecke Frankfurt-Stuttgart-München verkürzen und Vorteile für den Nahverkehr in Baden-Württemberg bringen. Diese neue Infrastruktur soll die Basis für einen attraktiveren Bahnverkehr schaffen, heißt es seitens der Deutschen Bahn. Die Fahrtzeit zwischen Stuttgart und Ulm zum Beispiel werde im Fernverkehr auf rund eine halbe Stunde nahezu halbiert.

Dies alles zu ermöglichen, erfordert einen gigantisch anmutenden Aufwand. In den ersten sechseinhalb Jahren seiner Tätigkeit in Diensten der Bahn hat sich Henrik Hoppe als Kaufmännischer Leiter um zwei große Stuttgarter Tunnelbauprojekte gekümmert. Dazu gehörte auch der Bau einer Brücke über den Neckar. Gesamtvolumen aller von ihm verantworteten Projekte: etwa 1,5 Milliarden Euro.

Digitale Technik soll Züge bald in dichteren Abständen hintereinander fahren lassen

Seit einigen Monaten nun gehört das Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart zu seinem Verantwortungsbereich. "Das erste große Projekt für die digitale Ausstattung eines deutschen Bahnknotens, und das sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr. Dazu gehören digitale Stellwerke ebenso wie die Ausrüstung mit der digitalen Leit- und Sicherungstechnik ETCS", erzählt der 46-Jährige, der in Wolfenbüttel zur Welt kam und in Braunschweig aufwuchs.

Mit Hilfe digitaler Technik sei es möglich, die Züge in dichteren Abständen fahren zu lassen. "Dadurch können wir mehr Züge auf die vorhandenen Schienen bringen, das erspart uns den Bau neuer Strecken. Wir erwarten einen Kapazitätsgewinn von mindestens 20 Prozent."

Hürden seiner bisherigen Arbeit: Anhydrit-Gestein und Juchten-Käfer

Geschafft: Der Durchschlag für den S-Bahn-Tunnel Rosenstein. Foto: privat

Befragt nach den großen Hürden, mit denen er sich zu befassen hatte, sagt der zweifache Vater, der sich als Zugezogener fest verwurzelt fühlt in Süpplingen: "Beim Tunnelbau in Stuttgart mussten wir Anhydrit-Gestein durchdringen. Dieses Gestein quillt auf bei Kontakt mit Wasser. Wir haben ein ganz neues Verfahren entwickeln müssen, bei dem ein Gel in das Gestein gepumpt wird, das die Wasserläufigkeiten verhindert." Bisher habe sich das bewährt. Womöglich sei damit ein Verfahren gefunden worden, das auch bei anderen Tunnelbauten erfolgreich angewendet werden kann.

Eine andere Herausforderung für den Verkehrsmanager war der Juchten-Käfer, der in einem europäischen Artenschutzgebiet direkt über einem der neu zu bauenden Stuttgarter Tunnel vermutet wird. Der streng geschützte Käfer soll dort in Astlöchern von Bäumen leben und habe nur alle vier Jahre eine zweiwöchige Paarungszeit. Um den möglichen Bestand nicht zu gefährden, habe der Tunnelbau komplett umgestellt werden müssen. Eine ursprünglich angedachte offene Baugrube, die den Baumbestand tangiert hätte, sei nicht mit dem Artenschutz in Einklang zu bringen gewesen.

Dauerpendler Hoppe: Mit dem Auto wäre ich deutlich länger unterwegs

"Unter einem Baum, in dem sich der Käfer aufhält, verlaufen zwei sich kreuzende Tunnelröhren", beschreibt Hoppe anschaulich. Drei Meter unter diesem prominent aufragenden Baum seien die Röhren schließlich vorangetrieben worden. "Das hat uns zeit- und kostenmäßig erheblich gestresst, aber der Umwelt- und Naturschutzschutz hat seine Berechtigung", erläutert Hoppe.

Als Dauerpendler, der montags sehr früh die Familie verlässt und erst am Freitag spät abends wieder zu Hause ist, sieht der Manager die Bahn auch aus Kundensicht. "In der Summe bin ich mit Service und Pünktlichkeit zufrieden, in Einzelfällen nicht", meint der 46-Jährige. Ein großer Vorteil sei, dass er die Stunden im Zug für die Arbeit nutzen könne. "Und bei der Heimfahrt nach Süpplingen am Freitag wäre ich wegen des vielen Verkehrs mit dem Auto deutlich länger unterwegs."