Gemeinderat beschließt Fußgängerzone für Jerxheim

Eine Fußgängerzone soll in Jerxheim eingerichtet werden. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Dabei haben die Kommunalpolitiker für den Mittelweg allerdings nicht das Shoppen im Sinn, ihnen geht es um die Verkehrssicherheit in der engen Gasse zwischen Helmstedter Straße und Dr.-Heinrich-Jasper-Straße.

Bereits im Juni hatte sich das Gremium mit der Suche nach einer geeigneten Verkehrsregelung für die schmale Straße befasst. Zuvor hatte es seitens der Anlieger mehrere Beschwerden über Behinderungen durch parkende Fahrzeuge gegeben (wir berichteten). Dem Vorschlag der Samtgemeindeverwaltung, den Straßenzug als „Anlieger frei"-Zone auszuweisen, folgte der Gemeinderat nicht, stattdessen wollte er prüfen lassen, ob der Weg als Einbahnstraße ausgewiesen werden kann. Für Anlieger gibt es Ausnahmegenehmigungen Bei einem Ortstermin mit Vertretern des Gemeinderates, der Verwaltung und der Polizei fiel nun die Entscheidung, dass eine Fußgängerzonenregelung für den Mittelweg die sinnvollste Lösung ist. Denn weder Gegenverkehr noch hohe Geschwindigkeiten lässt die Breite der Straße zu. Die Neuregelung mindert zudem die Gefahren für Fußgänger, lautet ein weiteres Argument. Damit haben Fußgänger im Mittelweg künftig immer Vorrang, das Parken in der Gasse ist nicht erlaubt. Lediglich Anlieger erhalten von der Samtgemeindeverwaltung Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Straße.